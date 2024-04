Salernitana - retrocessione costosa | in B con oltre 26 milioni di stipendi|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 aprile 2024) 2024-04-17 17:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Lain Serie B imporrà una doverosa riflessione economica. Lasi trascinerà in cadetteria molti contratti pesanti e di conseguenza insostenibili in una categoria che, rispetto alla Serie A, prevede introiti molto minori. Si passerà da 30a 6-7per i diritti tv, inevitabilmente il club dovrà puntare su botteghini, merchandising e sponsor, anche se inevitabilmente un-Sudtirol sarà meno attrattivo per i tifosi di un-Juventus, come lo stesso club, in B, attirerà meno investitori. Una piccola mano la darà il paracadute che sarà diviso tra le tre retrocesse dalla A. Con le scadenze contrattuali di Ochoa, Costil, Manolas, Boateng, Fazio, ma anche di Liverani e Sabatini ...