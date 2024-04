Rientro di Dia? Molto lontano in casa Salernitana vista la situazione che si era creata in questa Stagione . Ecco le ultime notizie Come riportato da Andrea Losapio su Tuttomercatoweb, il centravanti ... (calcionews24)

Salernitana, Dia rincara la dose: 'Solo i colpevoli si giustificano. Ho solo chiarito la mia posizione' - Che il rapporto fra Boulaye Dia e la Salernitana sia ormai compromesso è cosa nota, ma che ora stiano volando anche gli stracci appare sempre più evidente. Già.calciomercato

Torino-Frosinone, i dati in casa e trasferta - Sfida tra la squadra che ha subito meno gol in casa contro quella che ne ha incassati di più in trasferta. 0 vittorie per i ciociari ...toro

Salernitana, Dia riaccende il caso: “Non mi sono rifiutato di giocare, mentono”, i possibili scenari - Boulaye Dia rompe il silenzio e riaccende il caso con la Salernitana: “Non mi sono rifiutato di giocare, mentono”, sono le parole dell’attaccante che nega le dichiarazioni del club granata e li accusa ...tag24