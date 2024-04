Salento - malore improvviso sul lavoro | morto medico di 66 anni

Mattia Giani morto dopo un malore, chi era: cresciuto nelle giovanili dell'Empoli, il fratello gioca in serie C - Mattia Giani è morto: il 26enne, originario di Ponte a Egola, si è accasciato a terra al quindicesimo minuto del primo tempo dopo un malore. Giocava come attaccante. Era cresciuto nelle giovanili dell ...corriereadriatico

Salento, tragedia in mare: 15enne si tuffa in acqua e muore nel giorno del suo compleanno - Tragedia sul litorale di Tricase, in Salento. Morto per annegamento un giovane bagnante. Il dramma si è consumato attorno alle 17. E alla tragedia si unisce Il ragazzo, Abdoulay Sountura, origine ...ilmattino

Salento, morto nel giorno del compleanno: annega giovane 15enne a Tricase Porto - Una giornata che avrebbe dovuto essere di festa e allegria si è trasformata in una tragedia nella località di Tricase Porto, in provincia di Lecce. Un giovane ivoriano di soli 15 anni ha perso la vita ...bari.ilquotidianoitaliano