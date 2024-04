Saione - un Comitato cittadino per la salvaguardia gli alberi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arezzo, 18 aprile 2024 – Nasce il “per ladeglidi Piazza” per contestare il progetto di rifacimento della piazza antistante la chiesa, illustrato da vice sindaco e Giunta in una riunione promossa da un’associazione della zona. “Tale progetto, per come possiamo vedere, prevede un lastricato di pietra davanti alla chiesa, il cambio di direzione del traffico da via guelfa e l’eliminazione, con conseguente taglio dei 10, e dell’aiuola rialzata. Le criticità sono evidenti. Le due strade entrambe in uscita in Via Vittorio Veneto creeranno una sorta di imbuto sulla strada principale già adesso molto trafficata e il problema dei parcheggi per le auto nei dintorni non potrà che peggiorare se Piazzetta Rismondo dovesse essere destinata al ...