Ryan Reynolds omaggia Michael J Fox | Cade spesso perché non ha paura di volare

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha reso omaggio al suo amicoJ. Fox per un’occasione davvero speciale: il protagonista di Ritorno al futuro è stato infatti inserita da Time nella lista delle 100 persone più influenti del mondo per il 2024. Per celebrare l’evento, la star di Deadpool ha scritto un commovente pezzo sull’impatto che Fox ha avuto sulla sua famiglia e su tutti gli altri. “ConoscoJ. Fox piuttosto bene, è divertente, è affettuoso, è bello e intensamente intelligente.anche. Non soloha il morbo di Parkinson.non hadi.”ha poi proseguito scrivendo che, durante la loro amicizia ...