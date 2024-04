Rupert Everett riceve il premio Stella della Mole

(Di giovedì 18 aprile 2024), attore tra i più iconicisua generazione, ha ricevuto la. È ilche il Museo Nazionale del Cinema attribuisce a personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e non solo. Le parole di“Adoro Torino, sono venuto tante volte, ho tre grandi amici torinesi, Enrico, Noemi e Laura. E poi qui avevo una storia d’amore negli anni 80, venivo dalla Francia per lui, è durata un anno“. Poi parlando di quanto la bellezza lo abbia aiutato nel suo lavoro ha detto: “Quanto devo alla mia bellezza? Direi moltissimo. Inglese, giovane con quei capelli. Oggi non mi piace guardarmi allo specchio, ero molto ossessionato dal mio viso da piccolo. Poi ho detto ...

