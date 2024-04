Rugby | la finale della Serie A Elite a rischio Club sul piede di guerra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Iniziano tra una settimana i playoff del massimo campionato italiano di, ma la palla ovale del Belpaese vi arriva in una piena battaglia tra la Federazione e i. Oggetto del contendere la data, che la FIR ha deciso di spostare dal 25 maggio al 2 giugno. Una decisione che ainon va bene. “LaMaschile tornerà anche nel 2024 in diretta in chiaro su Rai2 e su DAZN il prossimo 2 giugno alle 17.30 dallo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma, ripetendo la positiva esperienza di simulcasting che aveva portato a totalizzare oltre 400.000 telespettatori e uno share del 2.3%” ha annunciato tre giorni fa la FIR. Nonostante il ...