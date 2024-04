Rugby femminile | Italia - annunciata la formazione per sfidare la Scozia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si disputa questo weekend il quarto turno del Guinness Sei Nazionidie l’di Nanni Raineri ospiterà sabato pomeriggio la, in una sfida decisiva per la corsa al podio del torneo. Le azzurre attualmente sono quarte con 5 punti, uno in più delle britanniche, ma dopo le sfide contro Inghilterra e Francia ora è il momento di concretizzare per le azzurre. E per la, ecco le scelte fatte da coach Nanni Raineri. Il triangolo allargato vedrà sempre schierate Vittoria Ostuni Minuzzi a estremo, Aura Muzzo all’ala, affiancata questa volta da Francesca Granzotto. Alyssa D’Incà, la migliore azzurra sin qui nel torneo, viene spostata a secondo centro, a fianco di Beatrice Rigoni. Non cambia la mediana, con Sofia Stefan a numero 9 e Veronica Madia all’apertura. In terza linea c’è ...