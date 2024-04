Ruba in un supermercato e scappa con l’auto - poi investe e ferisce un poliziotto | arrestato 39enne

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo aver provato are alcuni prodotti in un, un uomo di 39 anni èto a bordo di un auto e ha investito unlibero dal servizio che, assistendo alla scena, ha tentato di fermarlo. Nonostante fosse ferito, l'agente è riuscito ad annotare la targa del mezzo e così i colleghi hanno potuto rintracciare e arrestare il

Firenze, 13 aprile 2024 – Ventottenne arrestata dalla polizia in via Cimabue con l’accusa di tentata rapina impropria. La donna, di origine filippina, secondo quanto ricostruito, avrebbe consumato ... (lanazione)

