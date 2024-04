(Di giovedì 18 aprile 2024) Tegola in casa. Avanti 2-0 nella sfida dell`Olimpico contro il Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, ha dovuto...

Lukaku esce per infortunio in Roma-Milan: come sta e quali sono le sue condizioni - Roma-Milan è terminata in anticipo per Romelu Lukaku: il belga, infatti, è stato costretto a lasciare il campo dopo un contatto con Matteo Gabbia. L'attaccante ha chiesto subito il cambio alla ...corrieredellosport

Roma-Milan, tegola Lukaku per De Rossi: esce dopo meno di mezz’ora - Lukaku deve uscire dal campo per un infortunio alla gamba destra che costringe a entrare in campo Abraham: le sue condizioni ...calciomercato

Roma, problemi per Lukaku: le condizioni - Tegola in casa Roma. Avanti 2-0 nella sfida dell`Olimpico contro il Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, ha dovuto rinunciare, al.calciomercato