Roma - mister De Rossi prolunga il contratto | l’annuncio

Tonia Romano , la mamma ex soldato, ha pubblicato un video da una struttura ospedaliera in Honduras, dove adesso si trova dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi . resta l'incertezza sui dettagli ... (fanpage)

Tonia Romano era attesa ieri, nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 in qualità di nuova naufraga, ma la concorrente scelta dagli autori del reality non era presente: come mai? Piccolo ... (blogtivvu)