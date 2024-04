Roma-Milan - Pioli | Loro hanno meritat - abbiamo fatto due partite non all’altezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Lahao, perché ha messo in campo più qualità di noi. Nel secondo tempo dovevamo far gol subito per riaprire la partita e non ci siamo riusciti. Sono state duenon”. Queste le parole di Stefano, ai microfoni di Rai Sport, al termine della gara persa dai rossoneri contro lanei quarti di finale di Europa League. “Pensavo che la squadra potesse giocare meglio e vincere. Non sono soddis– ha aggiunto il tecnico rossonero -. I tifosiricordato quanto sia importante il derby di lunedì, sicuramente non sono contenti. Il mio futuro? Pensiamo alla prossima partita. Questo risultato europeo dice chepeggio dello scorso anno. Il pensiero ora è rivolto al ...