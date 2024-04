Roma-Milan - Mancini segna e si commuove | gol dedicato a Mattia Giani

(Di giovedì 18 aprile 2024) Gianlucail terzo gol consecutivo. Il difensore giallorosso ha realizzato la rete dell’1-0 dellacontro ilnel ritorno dei quarti di Europa League al 12? con un tap in rete dopo un palo colpito da Lorenzo Pellegrini con un tiro dal limite dell’area. Dopo la rete nel derby contro la Lazio e il gol a San Siro nel match di andata, il difensoreancora. E stavolta si, perché c’è una dedica speciale a, il giovane calciatore del Castelfiorentino, scomparso per un malore durante una partita con il Lanciotto.era il fratello del cognato di, che ha esposto anche una maglietta: “sempre con noi”. SportFace.

Roma-Milan, Leao non sa a chi darla: Pioli è già una furia - Stefano Pioli furioso in un frangente in cui Leao ha portato palla al piccolo trotto e non ha avuto neanche sbocchi nei compagni ...calciomercato

Roma-Milan, la coreografia della Sud dedicata ad Antonio De Falchi - Prima della sfida di Europa League all'Olimpico esposto in curva uno striscione per ricordare il tifoso giallorosso morto tragicamente nel 1989 ...corrieredellosport

Roma-Milan, spettacolo in Curva Sud: omaggio ad Antonio De Falchi - Ancora una volta i tifosi giallorossi hanno creato una coreografia mozzafiato. Dopo l’omaggio ad Agostino Di Bartolomei nel derby vinto dello scorso 6 aprile, la Curva Sud ha deciso di ricordare ...siamolaroma