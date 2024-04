Roma-Milan LIVE 2-0 | Maignan salva su Spinazzola Svilar reattivo su Jovic

L'arbitro polacco di Roma - Milan è stato impegnato nel primo tempo in un paio di episodi cruciali, dove non ha sbagliato. In occasione del check al VAR per un possibile rigore ai rossoneri ha ... (fanpage)

Roma-Milan, De Rossi chiede spiegazioni a Marciniak per il rosso a Celik - La Roma si prepara a scendere in campo contro il Milan per i quarti di finale di Europa League. I giallorossi sono forti del vantaggio dell'andata, in cui hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Gianluca ...informazione

Mancini gol con dedica a Mattia Giani in Roma-Milan - La Roma si prepara a scendere in campo contro il Milan per i quarti di finale di Europa League. I giallorossi sono forti del vantaggio dell'andata, in cui hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Gianluca ...informazione

Roma – Milan, come sta Lukaku dopo l’infortunio Le ultime notizie dopo il cambio - I tifosi sono in ansia e si chiedono come sta Lukaku dopo l'infortunio nel primo tempo di Roma - Milan, sembra si tratti di guaio muscolare.tag24