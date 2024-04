Roma-Milan | il gol di Mancini e la dedica da brividi a Mattia Giani | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 aprile 2024)sono in campo per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Daniele Rossi è forte della vittoria dell’andata (0-1) e in generale un rendimento molto importante dopo l’arrivo di Daniele De Rossi. I ritmi in avvio sono altissimi e ilè aggressivo. All’11’ la partita si sblocca: il tiro a giro di Pellegrini si stampa sul palo, in ribattutaè bravo a siglare il vantaggio giallorosso. Poi il raddoppio di Dybala. News Morte: la denuncia del padre, la reazione dei compagni e il ricordo dell'allenatore Laperil gol a ...