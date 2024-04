Roma-Milan - De Rossi | Serviva la perfezione Si giudica troppo il risultato

Il Milan è stato eliminato dall' Europa League da una Roma che si è dimostrata superiore nelle due gare e Pioli non nasconde il fastidio di aver subito forse troppo: " sono state due partite non ... (fanpage)

Roma-Milan 2-1: reti di Mancini e Dybala, i giallorossi in dieci si qualificano in semifinale - La squadra di De Rossi mette a segno l’uno-due nella prima mezz’ora e, pur in inferiorità numerica, resiste all’assedio dei rossoneri che in chiusura accorciano le distanze con Gabbia. Al prossimo tur ...rainews