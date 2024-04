Roma-Milan 2-1 | la reazione di Suma all’eliminazione dei rossoneri VIDEO

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ilè fuori dall’Europa League 2023/2024. La squadra di Pioli ha perso 2-1 all’Olimpico contro lanel ritorno dei quarti di finale, dopo l’1-0 in favore dei giallorossi dell’andata. Qualificazione messa in ghiaccio nel primo tempo dai ragazzi di De Rossi, che hanno spezzato le speranze rossonere con i gol di Mancini (12?) e Dybala (22?). Inutile ai fini del risultato il gol di Gabbia all’85’. Ecco ladi Maurizioalla sconfitta edel suo. SportFace.

