Roma-Milan 2-1 | il tabellino

Una Roma bella, tosta e coraggiosa batte il Milan e si qualifica alle semifinali di Europa League , al termine di una partita durissima e che ha visto i giallorossi difendere per lunghi tratti in 10 ... (thesocialpost)

Matteo Gabbia , su assist di Rafael Leao, va in gol all'85' di Roma-Milan in Europa League . Bel colpo di testa del difensore rossonero (pianetamilan)

Roma-Milan 2-1, giallorossi in semifinale Europa League - Il Milan aumenta la pressione per tornare subito in carreggiata e al 20' va vicinissimo al pareggio. Loftus-Cheek conclude di destro, la palla deviata da un difensore schizza sull'erba e conclude la ...adnkronos

Pagelle Roma-Milan 2-1: Mancini ancora decisivo, Dybala incanta, Giroud non pervenuto, Leao delude - De Rossi festeggia il rinnovo del contratto con la Roma regalandosi la semifinale di Europa League. Dopo aver espugnato San Siro, i giallorossi regolano il Milan anche all’Olimpico nel ritorno dei ...sport.virgilio

MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Roma-Milan - Vediamo insieme tutti gli episodi più controversi di Roma-Milan, gara valida per il ritorno dei Quarti di Europa League ...ilmilanista