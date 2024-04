Roma-Milan 2-1 - giallorossi in semifinale Europa League

(Di giovedì 18 aprile 2024) La formazione di De Rossi si aggiudica anche il match di ritorno nei quarti Labatte ilper 2-1 nel ritorno di quarti di finale die, dopo la vittoria per 1-0 in trasferta all'andata, si qualifica per le semifinali dove sfiderà il Bayer Leverkusen, appena diventato campione di Germania. I

Una Roma perfetta nel primo tempo ed eroica nel secondo, supera 2-1 il Milan all'Olimpico, e dopo il successo per 1-0 a San Siro, si qualifica, per il secondo anno consecutivo, alle semifinali di ... (iltempo)

Le pagelle di Roma-Milan: El Shaarawy da applausi, Tomori assente ingiustificato - 7 El Shaarawy Cancella Theo come all’andata. Scattante. 6.5 Bove La sabbia tra le rotelle del Milan. Dal 37’ st Angeliño sv. 6.5 Paredes Più dei 53 passaggi, le 7 palle spazzate via. Un salvavita. 7.5 ...repubblica

Pioli bacchetta la squadra dopo Roma-Milan: “Calciatori non hanno risposto” - Pioli parla al termine di Roma-Milan e commenta l’eliminazione della squadra rossonera dall’Europa League ...calciomercato

Roma e De Rossi, questo matrimonio s’ha da rinnovare - Fino al termine della stagione ogni partita sarà una finale e non è retorica perché in campionato la Roma è in piena lotta per un posto in Champions League e ...footballnews24