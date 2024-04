Roma-Milan 2-1 - giallorossi in semifinale Europa League

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Labatte ilper 2-1 nel ritorno di quarti di finale die, dopo la vittoria per 1-0 in trasferta all'andata, si qualifica per le semifinali dove sfiderà il Bayer Leverkusen, appena diventato campione di Germania. Iallenati da De Rossi si aggiudicano anche il secondo round del derby con i rossoneri. Ilprova a prendere le redini del gioco, ma viene punito alla prima occasione. Mancini, in proiezione offensiva, inventa un controllo strepitoso e offre palla a Pellegrini: destro a giro, palo pieno e Mancini è il primo a piombare sul pallone per il tap-in che vale l'1-0 al 12'. Il difensore, già a segno nella gara d'andata e nel derby, conferma di attraversare un momento d'oro. Il ...

(Adnkronos) – La Roma batte il Milan per 2-1 nel ritorno di quarti di finale di Europa League e, dopo la vittoria per 1-0 in trasferta all'andata, si qualifica per le semifinali dove sfiderà il ... (webmagazine24)

Daniele De Rossi in Roma-Milan di Europa League ha reagito in modo veemente ad una richiesta di Llorente in panchina.Continua a leggere (fanpage)

Roma, De Rossi: "Orgoglioso di allenare questa squadra" - Termina 2-1 Roma - Milan, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo lo 0-1 di San Siro, Dybala e compagni si qualificano per la semifinale della competizione. Al termine ...gianlucadimarzio

Roma-Milan 2-1: reti di Mancini e Dybala, i giallorossi in dieci si qualificano in semifinale - La squadra di De Rossi mette a segno l’uno-due nella prima mezz’ora e, pur in inferiorità numerica, resiste all’assedio dei rossoneri che in chiusura accorciano le distanze con Gabbia. Al prossimo tur ...rainews

La Roma affonda ancora il Milan (2-1) e vola in semifinale - La Roma fga il bis all'Olimpico superando 2-1 il Milan e staccando il pass per le semifinali di Europa League. Gara e qualificazione subito in salita per i rossoner, con Mancini che si ...tuttojuve