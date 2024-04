Roma-Milan 2-1 | accorcia le distanze Gabbia | Europa League News

(Di giovedì 18 aprile 2024) Matteo, su assist di Rafael Leao, va in gol all'85' diin. Bel colpo di testa del difensore rossonero

Le pagelle della sfida dell'Olimpico vedono una gran prova del capitano giallorosso e dell'argentino, il cui gol è stato determinante. Tra i rossoneri, bene Chukwueze e Pulisic ma non basta (ilgiornale)

Una Roma bella, tosta e coraggiosa batte il Milan e si qualifica alle semifinali di Europa League , al termine di una partita durissima e che ha visto i giallorossi difendere per lunghi tratti in 10 ... (thesocialpost)

La Roma non lascia scampo al Milan in Europa League - Chi si aspettava un esito incerto fino all’ultimo ha dovuto presto ricredersi. Forte della vittoria per 1-0 colta a San Siro nell’andata, la Roma ha dimostrato maggiore scaltrezza e lucidità rispetto ...rsi.ch

Roma-Milan 2-1, giallorossi in semifinale Europa League - Il Milan aumenta la pressione per tornare subito in carreggiata e al 20' va vicinissimo al pareggio. Loftus-Cheek conclude di destro, la palla deviata da un difensore schizza sull'erba e conclude la ...adnkronos

Pagelle Roma-Milan 2-1: Mancini ancora decisivo, Dybala incanta, Giroud non pervenuto, Leao delude - De Rossi festeggia il rinnovo del contratto con la Roma regalandosi la semifinale di Europa League. Dopo aver espugnato San Siro, i giallorossi regolano il Milan anche all’Olimpico nel ritorno dei ...sport.virgilio