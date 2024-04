Roma - ispezioni antidroga nella periferia | 12 arresti

Il generale Roberto Vannacci , tra i protagonisti delle cronache estive del 2023, è indagato dalla Procura militare per truffa e peculato . L’inchiesta, riportata dal Corriere della Sera, riguarda il ... (tpi)

Siccità in Sicilia, le mosse dalla cabina di regia: dissalatori e nuovi pozzi - Una soluzione importante e di ridotto impatto economico per dare respiro all’agricoltura della Piana di Catania potrà arrivare dalla riparazione di alcune paratie su Ponte Barca, dove già domani verrà ...livesicilia

Migranti, Camusso (Pd): in Cpr privazione liberta’, disorientamento e mancate cure - Roma, 17 apr - “L’immagine che mi rimane più impresa” nell’ispezione al Cpr “è il disorientamento che le persone, che siano lì, siano lì da pochi giorni o siano lì da mesi, da o da tempi lunghi, espri ...9colonne

Furti, stuzzicadenti nei citofoni: il 'rumoroso' trucco per rubare indisturbati - Furti in crescita a Roma: la nuova tecnica dei ladri mette in guardia la città! Scopri la tattica stuzzicadenti nei citofoni.supereva