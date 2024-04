Roma - infortunio di Lukaku ed espulsione di Celik | Milan chiamato ad un grande secondo tempo

(Di giovedì 18 aprile 2024)sono all’intervallo della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Daniele De Rossi è forte del risultato dell’andata (0-1) e del doppio vantaggio al 45?. I padroni di casa trovano il vantaggio con Mancini. Il difensore dedica anche la marcatura a Mattia Giani. Laè in giornata di grazia e al 22? Paulo Dybala trova il gol con una magia. L’die l’diPoi due tegole per la. Al 29? Romeluha accusato unal flessore della coscia destra. Al suo posto è entrato Abraham. All’intervallo un altro episodio chiave: rosso diretto aper un fallo su Leao. L'articolo CalcioWeb.

