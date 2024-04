Roma | il tifoso malato terminale non esiste - è una balla Adn Kronos

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ildella, presunto, che ha chiesto a De Rossi di vincere l’Europa League è un falso. Lo riporta la radio Rtl 102.5 citando Adn: “O meglio,, è anche unnista sfegatato. Ma non è, non ha in programma di andare in Svizzera per il suicidio assistito e non è chiaro perché abbia chiamato Tele radio stereo, una delle emittenti radiofoniche più seguite dai tifosinisti, mettendosi a piangere mentre raccontava la sua storia struggente“. La sua storia ha fatto il giro del web, è rimbalzata su tutti social scatenando tanta commozione, anche in De Rossi. Ma #Edoardo, questo il nome con cui si è presentato alla radio, si è inventato ...