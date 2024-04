Roma - futuro De Rossi | annuncio ufficiale a poche ore dal match di EL

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 18 aprile 2024), annunciato ildi Daniele De: il tutto aore dall’importantissimodi Europa League contro il Milan La, questa sera alle ore 21, allo stadio ‘Olimpico’ ha un appuntamento importante con la storia. L’obiettivo è quello di raggiungere, per la terza volta consecutiva, una finale europea. Anche se prima c’è da disputare una semifinale di Europa League e, prima ancora, il ritorno della sfida dei quarti di finale contro il Milan. Il secondo tempo di un “derby” tutto italiano che ha dato ragione ai gialloall’andata con un gol di Gianluca Mancini. Daniele De(Foto LaPresse) Notizie.comUn risultato e risultati (in campionato) che parlano da soli e che portano la firma di un esordiente (in Serie A) come Daniele De ...