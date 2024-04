Roma e Atalanta in semifinale di Europa League! La Fiorentina avanza - l’Italia avrà 5 squadre in Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Grandissima serata di calcio internazionale per. Duesi sono qualificate alle semifinali di, una ha staccato il pass per le semifinali di Conferencee il Bel Paese potrà schierare cinque compagini nella prossima edizione della. Laha sconfitto il Milan nel derby per 2-1. Dopo la vittoria ottenuta a San Siro per 1-0, i giallorossi si sono scatenati all’Olimpico con le reti di Mancini al 12? e Dybala al 22?. I capitolini hanno giocato con l’uomo in meno per un’ora (espulsione di Celik), ma i rossoneri sono riusciti ad accorciare le distanze soltanto all’85mo minuto con la marcatura di Gabbia. I ragazzi di Daniele De Rossi incroceranno in ...