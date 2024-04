Roma Droga tra le caramelle e nascosta nei cespugli - ondata di arresti in periferia | 12 pusher in manette

(Di giovedì 18 aprile 2024) Controlli a tappeto antidei Carabinieri nelle periferie di. Scoperti alcuni nascondigli con cui iriuscivano ad eludere le forze dell’ordine: ben 12 le persone finite in, sequestrato circa 1kg di sostanza stupefacente. Carabinieri sequestrano(ilcorrieredellacitta.com)Proseguono senza sosta i controlli antidei Carabinieri del Comando Provinciale dinelle periferie della Capitale, che nel fine settimana, soprattutto monitorando la movida, hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di, di 12 persone e al sequestro di circa 1 kg di– tra cocaina, crack e hashish – e oltre 3.800 euro. Tra i quartieri interessati dalle verifiche il ...

Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, a conclusione di una complessa attività d’indagine, durata circa sei mesi L'articolo Roma. La droga viaggiava in scatole di ... (cronachecittadine)

Roma, cocaina a domicilio con ordini in chat; beccato col navigatore impostato per andare dal cliente - In un servizio di contrasto alla detezione e lo spaccio di stupefacenti la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato 5 persone e sequestrato circa 8 kg di Droga tra ...ilcorrieredellacitta

Controlli senza sosta in periferia a Roma: Carabinieri arrestano 12 persone - Nelle sue tasche recuperate altre dosi della stessa Droga e 210 euro in contanti. All’incrocio tra Circonvallazione Cornelia e via Parracciani, nel quartiere Aurelio, invece, i Carabinieri della ...terzobinario

Provano a rubare un'auto e vengono sorpresi anche con la Droga - A caccia di auto da rubare, con la Droga indosso. Due ladri, sorpresi in flagranza di reato e arrestato dai carabinieri a Torre Maura.romatoday