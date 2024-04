Roma - De Rossi | 'Attestato di fiducia dei Friedki - sono onorato Milan magnifi -o, attenzione a tutti'

Milan, Pioli non ha dubbi: svelata la mossa per battere la Roma - All'Olimpico è tutto pronto per Roma-Milan, Stefano Pioli è intervenuto prima del fischio d'inizio ai microfoni di Sky: svelata la mossa per vincere il big match.spaziomilan

De Rossi: "Rinnovo Grande attestato di fiducia, ma penso solo alla gara col Milan" - Il tecnico giallorosso: "Faremo attenzione a tutta la squadra, sono forti in tutti i reparti. Un giocatore intelligente deve saper gestire anche il piccolo vantaggio" ...ilromanista.eu

Roma, De Rossi: 'Attestato di fiducia dei Friedkin, sono onorato. Milan magnifico, attenzione a tutti' - Il tecnico dei gialloRossi Daniele De Rossi ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Roma-Milan di Europa League. Di seguito le sue dichiarazioni: ANCORA ALLA RO.calciomercato