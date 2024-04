Roma da sogno - schianta il Milan e vola in semifinale contro il Bayer

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Unaperfetta nel primo tempo ed eroica nel secondo, supera 2-1 ilall'Olimpico, e dopo il successo per 1-0 a San Siro, si qualifica, per il secondo anno consecutivo, alle semifinali di Europa League. De Rossi, nel giorno dell'annuncio del suo prolungamento di contratto con la società giallorossa, gioca una gara attenta, gagliarda e tatticamente impeccabile, anche in inferiorità numerica, superando la squadra di Pioli, grazie alle reti di Mancini, come all'andata, e Dybala. A poco serve ai rossoneri la rete di Gabbia nel finale.involuto, anche a tratti confusionario che ora avrà il derby con l'Inter per evitare di consegnare lo scudetto ai cugini nerazzurri. Nelladi De Rossi pesa l'assenza di Cristante, fuori per squalifica, e al suo posto gioca Bove, mentre in difesa Spinazzola vince il ...