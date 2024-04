Roma - cocaina a domicilio con ordini in chat | beccato col navigatore impostato per andare dal cliente

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 aprile 2024) In un servizio di contrasto alla detezione e lo spaccio di stupefacenti la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato 5 persone e sequestrato circa 8 kg di droga tra, hashish e marijuana e 1285 euro in contanti. Nel corso di un servizio antidroga la Polizia arresta 5 persone – ilcorrieredellacitta.comConsegnava laa casa Sono stati vari i reparti operativi a essere impegnati in controlli. Egli agenti del Commissariato Esquilino, al termine di un’attività info-investigativa, hanno scoperto che un 59enne, a bordo della sua autovettura, consegnava droga in vari punti della città dopo aver preso accordi telefonici. I poliziotti hanno seguito la macchina su via Appia Nuova, per poi fermarla per un controllo; gli investigatori hanno trovato l’uomo in possesso di diversi involucri contenenti complessivamente ...