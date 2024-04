Roberto Cavalli | padre dell’animalier - emblema di uno stile per donne audaci

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 18 aprile 2024) Life&People.it Non vi sono dubbi su chi abbia scritto le pagine più importanti della storiaindiscusso di unoche, ispirandosi alla natura, ha portato in passerella capi rivoluzionari, spaziando dal maculato allo zebrato,lascia un grande vuoto nel mondo dell’haute couture. E, sebbene non si possa far a meno di pensare alla vita, costellata da lussuose barche, elicotteri e party super glamour, che lo stilista era solito condurre, è il suo passato che merita di essere ricordato; un passato che ha condizionato le sue scelte e la sua carriera. Quella del designer fiorentino non è stata un’infanzia priva di sofferenze: ancora bambino, suoviene fucilato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Un tragico episodio che pare abbia ...