(Di giovedì 18 aprile 2024) Sarzana, 18 aprile 2024 – Il sole e le temperature estive che hanno contraddistinto lo scorso week end hanno spinto diversi cittadini a trascorrere la giornata in spiaggia. Il litorale di Marinella, non ancora del tutto pronto ad accogliere i suoi fruitori, è stato infatti preso d’assalto e contestualmente è tornato all’attenzione pubblica un problema annoso - ma oggi ancora più evidente - che necessita di essere affrontato in tempi brevi. A Marinella, dove dallo scorso anno vige il divieto die fermata disposto da Anas, esteso da quest’anno al tratto amegliese dell’ex strada provinciale n.432 – mancano i parcheggi, specialmente quelli gratuiti. Ed è proprio questo il motivo che ha spinto Andrea Paltrinieri, residente ad Ameglia, a far partire ormai una decina di giorni fa,piattaforma ...

“Per il tessera mento 2024 ci è venuta l’idea di un omaggio, a 40 anni dalla scomparsa, a una personalità il cui impegno e la cui memoria ci ispirano: ‘Casa per casa, strada per strada’. La tessera ... (secoloditalia)

Mentre il mondo è sconvolto da una delle più grandi crisi del nuovo Millennio, e mentre in Italia le persone sono sempre più in difficoltà tra inflazione e crisi del lavoro, la sinistra ha altre ... (thesocialpost)

Rivolta per lo stop alla sosta sulla litoranea: “Tolto il diritto d’accesso gratuito al mare” - Prosegue la raccolta di firme promossa in maniera spontanea: "Le famiglie dovranno pagare parcheggi privati per andare in spiaggia" ...lanazione

Servizio civile universale, domande fino al 24 maggio Da Fondazione con il Sud tre milioni per il volontariato - Gli enti di servizio civile iscritti all'albo possono presentare programmi d'intervento di servizio civile universale entro il 24 maggio 2024. Lo prevede l'avviso 2024 emanato dal dipartimento per le ...italiaoggi

Decise le semifinaliste per il 5° Posto, Modena dentro in extremis - Primo posto nel mini girone per Verona che ha battuto Cisterna estromettendola dalle prime quattro. Piacenza perde il primato cedendo in casa con Civitanova che si prende la terza piazza. Gli uomini d ...tuttosport