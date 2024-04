Ritorna una delle sagre più antiche dell’Umbria | tra carri - musica e buon cibo

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 18 aprile 2024) Può una festa di oltre 50 anni, essere al tempo stesso tradizionale e innovativa? Sì, se avviene a Castiglione del Lago, comune di 15.000 abitanti in provincia di Perugia. È in questo meraviglioso borgo che dal 25 aprile all’1 maggio si terrà una festa tra le più importanti della Regione, per la...