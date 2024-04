Rissa a L’Aria che Tira - Parenzo e tutti gli altri contro Cristian Raimo Lui si alza e se ne va Il VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 aprile 2024) Forse lo invitano in Tv perché fa audience, con le sue uscite polemiche sovente scomposte, che poi tengono banco per giorni, o per le offese a chiunque si discosti dal suo pensiero, o magari per l’altissima considerazione di sé che sembra avere – e che lo rendono assai inviso a più d’uno –, non lo sappiamo perché, ma sta di fatto che oramai il-show è una sorta di rubrica fissa, particolarmente nei programmi de La7. Proprio a “che”, condotto da David, lo scrittore e professore di filosofia in un liceo romano si è reso protagonista di una crisi di rabbia che lo ha portato ad abbandonare lo studio, nonostante il poverolo avesse quasi rincorso nel camerino. E anche lo studio stesso ha dimostrato di non poterne più, invocandone l’allontanamento. E ...