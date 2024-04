Rischio di catastrofe ambientale La denuncia della Svezia contro le petroliere russe

Via libera dagli Usa per offensiva su Rafah ‘in cambio di rinuncia a ritorsione contro l’Iran’ - Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all’offensiva israeliana su Rafah, in cambio di una rinuncia del governo ...ilriformista

LETTURE/ Aleksievic, il “nucleo” di una umanità da salvare: preghiera per Cernobyl’ - Svetlana Aleksievic in "Preghiera per Cernobyl" guida il lettore in un drammatico percorso di conoscenza attraverso le vite segnate da un luogo-simbolo ...ilsussidiario

Lavori alle fognature, la denuncia: “Sarà una catastrofe ambientale” - “Stanno provando in tutti i modi a provocare una catastrofe ambientale a Torre Annunziata. Stamane ho provveduto a sollecitare i Commissari prefettizi di Torre Annunziata, il Prefetto di Napoli, il mi ...napolitoday