Ripristinare gli habitat in Europa essenziale anche per l’agricoltura

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di giovedì 18 aprile 2024) ECOLOGIA. Il voto del Consiglio europeo su uno dei pilastri del Green Deal, la legge sul ripristino della natura già approvata dal Parlamento europeo, è stato rimandato, purtroppoper volontà dell’attuale governo italiano. Ma quella legge è uno degli strumenti più innovativi per avviare una transizione non solo energetica maecologica. La transizione energetica, infatti, non basta per risolvere la crisi ambientale nel suo complesso. Il ripristino degli ecosistemi è fondamentale, perché senza ambiente sano non c’è futuro per l’uomo che dalla natura è compenetrato.