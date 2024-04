Riparte il podcast | Tinder Land

(Di giovedì 18 aprile 2024) Protagonisti Claudia Burgio e Diego Castelli La seconda stagione del” è pronta a ripartire con il suo viaggio ironico nel mondo delle dating app. Claudia Burgio e Diego Castelli, due single milanesi con esperienze diverse sulle app di incontri, condivideranno ancora più aneddoti e curiosità, insieme a ospiti speciali e contributi della community di. Gli ascoltatori potranno godere della leggerezza e dell’ironia già apprezzate nella prima stagione, scambiando consigli e racconti sulle proprie esperienze online senza tabù o pregiudizi. Leggi anche: Esplorando le Relazioni sucon il Test MBTI I temi trattati includono come interrompere frequentazioni senza stress, le differenze regionali nell’uso delle dating app, come navigare tra migliaia di ...

DOPO IL SUCCESSO DELLE PRIME DIECI PUNTATE Daniele Silvestri riparte CON “LE cose CHE abbiamo IN comune” IL podcast IN collaborazione CON Fandango Nato dallo spettacolo “Il cantastorie recidivo”, ... (romadailynews)

Tinder Land 2, torna il podcast: segreti, consigli sui siti e app di dating... - Claudia Burgio e Diego Castelli, 6 nuovi episodi sui sui siti di incontri: il podcast in collaborazione con Tinder ...affaritaliani

Fedez incassa colpi: 'Muschio selvaggio' Riparte con Luis Sal, online la prima puntata - «Muschio selvaggio è il podcast più figo. Noi qui ascoltiamo. No, insegniamo. Quindi è un’intervista No. E non ti preoccupare se il mondo continua a bruciare. Muschio selvaggio è qui per te».Luis Sal ...informazione

Muschio Selvaggio Riparte da Luis Sal, lo youtuber si fa affiancare dal fratello Martin - Lo youtuber ha già registrato e messo online la prima puntata. Si tratta dell’episodio n. 148, pubblicato l’8 aprile 2024 sul canale YouTube di Muschio Selvaggio. È la prima puntata senza Fedez e nell ...informazione