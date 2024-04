Rinoceronte s’infuria e attacca una jeep piena di turisti che facevano un safari | Ha iniziato a correre e ci ha colpito - l’auto si è ribaltata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Durante unnel Parco Nazionale di Manas in Assam, in India, unaggressivo ha caricato unadi, per fortuna nessun passeggero è rimasto ferito da questo attacco. “Stavamo visitando quella zona quando questohaimprovvisamente averso di noi e hala nostra. Non ci siamo ribaltati grazie alla pronta risposta dell’autista”, ha detto una delle passeggere a bordo. Non è un episodio isolato, ci sono già stati precedenti simili, per esempio a marzo uninfuriato si è scagliato contro deiche passavano nella sua area di pascolo. Nel novembre dell’anno scorso un altroè ...