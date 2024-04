Ridurre lo sfalcio dell’erba a Milano è una scelta impegnativa | ecco le conseguenze e i benefici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ladiloin diverse aree verdi del Comune di– come proposto da tempo da varie associazioni e ambientalisti, incluso me – rappresenta un passaggio di grande importanza che, credo non casualmente, avviene subito dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la legittimità delladeliberata dalla Giunta nel 2021: abbandonare l’affidamento della manutenzione del verde a privati mediante bando triennale, per riprendere direttamente in carico (“in house”, come si dice) la manutenzione del verde pubblico urbano, affidandola per i prossimi decenni alla controllata MM. Unaimportante, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto negli ultimi decenni, che restituisce al Comune un ruolo centrale nella gestione del ...