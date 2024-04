Rhea si deve fermare - chi le succederà?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 18 aprile 2024) È stato un fulmine a ciel sereno l’infortunio della Ripley nel Raw post-Wrestlemania. Dopo essere riuscita a mantenere il titolo battendo pure la Lynch nell’evento più importante dell’anno, ci si immaginava che il suo regno sarebbe durato ancora a lungo. Un vero peccato, considerando anche il modo in cui pare sia avvenuto l’infortunio, ovvero in un segmento nel backstage. Ora non rimane da chiederci, chi sarà la prossima campionessa? Io credo che le alternative più probabili siano due. La prima è proprio colei che l’ha infortunata, ovvero Liv Morgan. In realtà pare che abbia sbagliato la stessanell’impatto contro il muro, ma in keyfabe la colpa è tutta di Liv, che abbiamo visto questa settimana addirittura vantarsi per l’accaduto. In teoria la Ripley sarebbe heel, in pratica è super osannata, e aveva ragione Becky nell’afche da ...