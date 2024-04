Restare in categoria L’obiettivo dei tigrotti sabato con il Verona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) Contro la Virtus, nella sfida diallo Speroni, la Pro Patria spera di fare un altro passo decisivo per la salvezza matematica. "Finchè la matematica non dice che siamo salvi, calma, - spiega mister Riccardo Colombo (nella foto)- però sicuramente abbiamo fatto un passo importante verso la salvezza ad Alessandria, anche se ci siamo un po’ complicati la vita. Siamo però siamo stati bravi a soffrire da squadra come avevo chiesto ai ragazzi: abbiamo rischiato qualcosa ma con la nostra identità". "La squadra - spiega il tecnico - ha seguito le cose preparate in settimana, siamo stati ordinati, ognuno ha mantenuto le sue posizioni cosa che ci era mancata con l’Atalanta anche per il suo modo di giocare. Con l’Alessandria abbiamo fatto bene e anche quando siamo rimasti in 10 è emersa la voglia di non prendere gol". Il ...