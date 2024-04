Resta incastrato tra cabina e porta ascensore - morto operaio

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un manutentore di ascensori di 31 anni èdopo essere rimastotra lae ladi un piano dell'elevatore di un condominio di Aci Sant'Antonio dove era al lavoro. Il corpo dell'è stato liberato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale di Catania. I medici del 118 hanno constatato il decesso del 31enne. Una donna che era dentro ladell'è stata soccorsa da personale medico perché sotto choc. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per le indagini del caso.

