L’ultimo rapporto Onu ci dice che metà delle donne al mondo non può decidere di abortire - Secondo l'ultimo rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (Unfpa) il 50% delle donne non è libero di decidere del proprio corpo ...fanpage

"Resta con noi". La Roma annuncia l'accordo con De Rossi - A poche ore dalla sfida di Europa League contro il Milan, la famiglia Friedkin ha annunciato la conferma di De Rossi anche per la prossima stagione ...ilgiornale

GF, Beatrice rivela di sentirsi ancora con Garibaldi e punge Perla: “Non ha lasciato il segno” - L’attrice ha svelato con chi è ancora in contatto tra gli ex coinquilini e ha spiegato di non avere mai perdonato la vincitrice per un episodio in particolare ...libero