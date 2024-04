Report del think tank

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dati inquietanti giungono dal primo Rapporto annuale sull’evoluzione della cybersecurity, realizzato da Assintel – Confcommercio attraverso il proprio Cyber. Il 2023 ha fatto registrare un’impennata di cyber attacchi rispetto all’anno precedente, con un impressionante aumento del 184%, per un totale di 7.068 attacchi individuati e classificati nel mondo. Nel 61% dei casi, questi attacchi sono arrivati dal dark web, senza riscontri nel clear web. Il Cyberdi Assintel evidenza come gli attacchi cyber siano aumentati del 50% in America e del 27% in Europa. Gli Stati Uniti sono stati il paese più colpito, seguiti dal Regno Unito, dal Canada, dalla Germania e dall’Italia. Per quanto riguarda proprio il nostro Paese, nel primo semestre del 2023 si è registrato un +85.7% di attacchi rispetto al trimestre precedente e il ...