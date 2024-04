Rendiconto esercizio finanziario 2023 - convocati Consiglio Provinciale e Assemblea dei Sindaci

Molise, incostituzionale anche il Rendiconto 2021. Romano: “Regione sta sottovalutando, irresponsabile” - La sentenza è la n. 58 ed è stata pubblicata pochi minuti fa: la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il Rendiconto generale ...primonumero

Rendiconto DELL’esercizio FINANZIARIO 2023 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO: CONVOCATI CONSIGLIO PROVINCIALE E ASSEMBLEA DEI SINDACI - Il Consiglio Provinciale è stato convocato in seduta ordinaria per il giorno 29.04.2024, alle ore 11,00 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori in Benevento per la prima lettura del ...tvsette

Consiglio comunale all’orizzonte - a Porto Viro. E’ stato convocata la nuova seduta del consesso civico in programma lunedì 22 aprile dalle 18 in prima convocazione. Numerosi i punti all’ordine del giorno. Si partirà con l’approvazione ...polesine24