Reggiana-Cosenza venerdì 19 aprile 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di giovedì 18 aprile 2024) Anticipo della trentaquattresima giornata di Serie B che vede in programma lo scontro salvezza tra ladi Nesta e ildi Viali. I granata vengono dall'inaspettato KO sul campo del Lecco, che fa dire definitivamente addio al sogno playoff ma tiene la squadra di fatto equidistante tra l'ottavo ed il quintultimo posto in classifica. I lupi hanno cambiato in panchina, esonerando Caserta dopo una

Per la prima volta nel campionato di calcio di Serie B, in occasione della partita Reggiana-Cosenza in programma venerdì sera al Mapei Stadium, una speciale traccia audio metterà l’evento sportivo a ... (sportface)

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie b 2023/2024. Gli emiliani sono agli ultimi assalti per raggiungere i playoff, mentre i calabresi devono raggiungere la ... (sport.periodicodaily)

Verso Reggiana-Cosenza, in casa granata la vittoria casalinga manca dal 26 dicembre - Nel 2024 la squadra di Alessandro Nesta non ha mai vinto tra le mura amiche. L'ultimo successo nel 2023 contro il Catanzaro ...tifocosenza

Sport e inclusività: la Reggiana invita allo stadio i suoi tifosi ipovedenti grazie a CMT Connect me Too - Per la prima volta in Serie B, Reggiana-Cosenza del 19 aprile sarà la partita pilota della guida iperdescrittiva e immersiva di CMT Connect me Too.eurosport

Serie B, 34ª giornata: partite in programma, calendario, date e orari - Altro giro, altra corsa. Campionato di Serie B 2023/2024 giunto alla 34ª giornata, sempre più vicino alla sua conclusione e pronto ad emettere verdetti sia.calciomercato