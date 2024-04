Reggiana-Cosenza venerdì 19 aprile 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronosti -i, convocati Nest ritrova Kabashi e Vido

(Di giovedì 18 aprile 2024) Anticipo della trentaquattresima giornata di Serie B che vede in programma lo scontro salvezza tra ladia e ildi Viali. I granata vengono dall’inaspettato KO sul campo del Lecco, che fa dire definitivamente addio al sogno playoff ma tiene la squadra di fatto equidistante tra l’ottavo ed il quintultimo posto in classifica. I lupi hanno cambiato in panchina, esonerando Caserta dopo una InfoBetting: Scommesse Sportive eci

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie b 2023/2024. Gli emiliani sono agli ultimi assalti per raggiungere i playoff, mentre i calabresi devono raggiungere la ... (sport.periodicodaily)

Pronostico Reggiana-Cosenza, missione salvezza per Nesta e (soprattutto) Viali - I padroni di casa hanno perso le ultime due partite, per i calabresi zero successi nelle ultime otto giornate ...tuttosport

Consigli fantacalcio, 34° giornata Serie B 2023/24: ecco chi schierare - Venerdì 19 aprile, con Palermo-Parma e Reggiana-Cosenza in programma in contemporanea alle ore 20.30, prenderà il via la 34esima giornata di Serie B. Per il nuovo appuntamento con la Top 11 per tutti ...calciomagazine

Cosenza, sono 24 i convocati per il match con la Reggiana - Il Cosenza per la partita di venerdì sera con la Reggiana ha l'organico al gran completo tranne l'infortunato Martini, torna Marras ...tifocosenza