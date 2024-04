Rebel Moon | Zack Snyder ha in progetto almeno sei film

(Di giovedì 18 aprile 2024) Mentre scatta il conto alla rovescia per l'uscita di- Parte 2: La Sfregiatrice, da domani su Netflix,anticipa l'intenzione di ampliare il franchise. È solo questione di ore prima che- Parte 2: La Sfregiatrice approdi su Netflix. Mentre il secondo capitolo della saga sci-fi disarà disponibile da domani, il regista anticipa l'intenzione di ampliare ulteriormente il franchise arrivando a sei. Dopo l'uscita del primo capitolo di, che ha ottenuto 34 milioni di visualizzazioni su Netflix, il franchise non ha perso tempo ad espandere il suo mondo con un fumetto prequel, un romanzo, un videogioco e l'annuncio di un'attesa director's cut, ...

