Real Madrid | l’ultimo in piedi sul ring | Carletto il camaleonte e la nobile arte dell’incassare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 aprile 2024) Manchester City-è quanto di più bello il calcio di oggi possa offrire. Pirotecnico 3-3 all’andata, appena una marcatura a testa al ritorno, ma una gara altrettanto spettacolare a riprova che anche un pareggio possa regalare emozioni. Per tanti una finale anticipata, Manchester City-si è ripetuta 11 volte in Champions League dal 2012 a oggi con 4 successi del City, 4 pareggi e 3 vittorie del… anzi 4. Il big match di questa notte ha il sapore di un grande incontro di boxe fra pugili con stili diversi. Iltiene la guardia alta, gioca sulla difensiva, poi affonda dal nulla con un dritto fulmineo, cortesia di Rodrygo, che sblocca la gara. Ancelotti è camaleontico, si adatta a ogni avversario, sa attaccare quando serve e non disdegna ...