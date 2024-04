Razzismo in Champions League | la decisione della Uefa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 18 aprile 2024) Scandalo in: insulti razzisti scuotono il mondo del calcio. Il club delega una lettera a Ceferin su quanto accaduto Ilè una forma di discriminazione che sta colpendo il mondo del calcio da molto tempo, nonostante le varie leghe professionistiche e non collaborano per iniziative contro di esso. La Serie A ad esempio da diverso tempo ha iniziato la sua campagna “Keep Racism Out”, mentre lada anni ormai porta avanti la campagna “Respect”. Proprio in, come emerge dalle ultime notizie, è giunto fuori un caso diai danni di un calciatore. Il tutto è avvenuto durante la gara di andata dei Quarti Di Finale tra Paris Saint Germain e Barcellona. Si tratta di Ousmane Dembèlè, l’esterno ...